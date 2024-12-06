Путин заявил о готовности России разместить "Орешник" в Белоруссии в 2025 году

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Российский комплекс "Орешник" можно будет разместить на территории Белоруссии во второй половине 2025 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства.

"Что касается возможности размещения такого, откровенно говоря, грозного оружия, как "Орешник" в Белоруссии: поскольку мы сегодня подписали договор о гарантиях безопасности с применением всех имеющихся сил и средств, то вижу размещение таких комплексов как "Орешник" на территории республики возможным", - сказал он.

Глава российского государства отметил, что это станет возможным во второй половине 2025 года по мере наращивания серийного выпуска комплексов в РФ и по мере поступления этих систем на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.

Вместе с тем Путин уточнил, что размещение "Орешника" в Белоруссии не сопряжено с большими затратами. "Полагаю, что такие возможности есть с учетом того, что на это потребуются и минимальные затраты, имея в виду, что в Белоруссии остались определенные инфраструктурные возможности еще со времен СССР, поэтому размещение таких комплексов будет связано с минимальным финансированием на подготовку инфраструктуры", - указал он.

21 ноября президент РФ объявил о том, что в качестве ответа на применение западного дальнобойного оружия против России Москва впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш".