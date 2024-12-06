Пашинян все дальше от России

Ближе, чем наша страна, ему, кажется, уже не только США, НАТО и ЕС, но и Азербайджан с Турцией

Лейтенант Станислав Смагин, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Премьер-министр Армении сделал очередной шаг в сторону от России. Г-н Пашинян сообщил, что считает возглавляемую им страну вышедшей из ОДКБ: «Армения считает себя вне ОДКБ, возврат в организацию уже невозможен, точка невозврата пересечена. Пусть они решают, что хотят. Мы не вмешиваемся в их дела и не заявляем, что здесь у нас де-юре есть право на вето. И это при всем уважении к нашим коллегам».

Генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов попытался разрядить атмосферу: «Мы исходим из того, что, Армения является нашим союзником. И все наши обязательства по отношению к Армении сохраняются. Она в любой момент может вернуться к полномасштабному участию организации, каких-то возражений нет». Однако пашиняновская позиция все очевиднее и очевиднее. Еще до заявлений по ОДКБ он заявил, что считает нецелесообразным проведение саммита Высшего экономического совета ЕАЭС в Армении, поскольку не все члены этой организации для Армении желательны.

Дрейф армянского премьера и его команды в сторону Запада (в частности, Франции и части американских элит) усилился после поражения в осенней войне-2020 с Азербайджаном, с каждым месяцем лишь усиливается. Это заметно и по крупным маркерам, и в мелочах. Так, не прошло и месяца с момента назначения министром юстиции 32-летней Србуи Галян, а ее уже отправили в первую зарубежную командировку. Даму-министра пригласили в США для участия в программе Госдепартамента для международных лидеров — International Visitor Leadership Program (IVLP). В рамках этой программы, нацеленной на формирование групп влияния во всех уголках света, каждый год проходят обучение несколько тысяч политиков и чиновников из разных стран, подбираемых американскими дипломатами. Кстати, госпожа Галян – типичный образец сращивания власти и олигархии. Ее муж и свекор нового министра тесно связаны с бывшим главой Комитета государственных доходов Армении, одним и из самых богатых армянских олигархов Ованесом Овсепяном. Мужу Галян, Петросу Мкряну, принадлежат четыре коммерческих структуры с совокупным капиталом в 373,5 миллионов драмов (немногим меньше миллиона долларов).

После министра юстиции за океан отправился ее коллега из министерства обороны. Пресс-служба военного ведомства проинформировала, что Сурен Папикян отправился в США для встречи с Брюсом Лафламом, вице-президентом американской компании «Милликен», специализирующейся в дизайне и разработке военного обмундирования, и руководителями военных и международных программ компании Скоттом Группом и Томми Янгом. Ими были обсуждены вопросы разработки нового обмундирования для Вооруженных сил Армении.

«Демократизировавшись» в антироссийском ключе сам, Никол Воваевич готов помочь и «демократизации» остального Закавказья. Telegram-канал «Армянская вендетта» приводит слова политолога Сурена Суренянца о том, что «у Пашиняна созрел "гениальный план" "спасти Грузию от России"»:

«У меня есть информация и они тоже знают: 400-500 граждан Армении принимают в этом процессе [грузинском майдане]. Да, 400-500 намеренно отправлены, 1-2 уже объявлены персоной нон-гранта, потому что они пытались начать действовать. Вы знаете о ком речь идёт. Бывший советник Пашиняна [Арсен Харатян]». Канал добавляет: «Упомянутый бывший советник Н. Пашиняна Арсен Харатян известен был предложением о прямых переговорах с Азербайджаном без участия России летом 2018 г. Азербайджанские медиа сообщают, что он предлагал на основе "Мадридских принципов" сдавать по очереди 5 районов Карабаха взамен на временный статус Арцаха».

Поначалу казалось, что прозападный уклон армянского руководства может быть хотя бы объяснен стремлением найти защиту от Баку и Анкары. Сейчас понятно, что Пашинян готов быть азербайджано-турецким «партнером», пусть, возможно, и меньше, чем американо-натовским. Он заявил, что заявил, что Азербайджан и Армения согласовали уже 90% текста мирного договора, и регулярно подчеркивает важность этого документа и вообще дружбы со вчерашними врагами. «Основной причиной миграции из Армении являются конфликтные отношения с Азербайджаном и Турцией»,- говорит он. «Мир воспринимает нас как нацию-страдальцев. Это результат моих впечатлений. Величайшая миссия нашего правительства - преодолеть статус народа-страдальца», - намекает он же в том же примиренческом ключе.

Размытость и двусмысленность пашиняновской позиции вызывала удивление даже у некоторых западных политиков. Прошлым летом, еще до захвата Азербайджаном остатка Нагорного Карабаха, Эммануэль Макрон на встрече с армянской диаспорой во Франции заявил: «Я оказываю большее давление на Алиева, чем сам Пашинян. Вопрос в Пашиняне. Я единственный, у кого есть четкая позиция и послание по карабахскому вопросу». Тем же летом армянский премьер предложил изменить герб Армении, потому что там изображен находящийся сейчас в Турции Ноев ковчег на Арарате, и гимн, потому что там поется о гибели за свободу народа. А в декабре, уже после потери Карабаха, заявил, что «упразднение НКР было неизбежным».

В заключение дадим слово Telegram-каналу «Армения Сенсации-Reconquista», комментирующему, пусть и эмоционально, отказ Пашиняна от помощи тысячам сирийских армян в оккупированном боевиками Алеппо: «Эта власть каждым своим словом, действием, намерением день ото дня плюет в лицо не только гражданам Армении, но и всему армянству…Это люди ненавидят , как Армению так и армян в целом и тут вопрос не только в их беззаветному служению турецко-азербайджанскому тандему . Все намного глубже и уже фактически на уровне психологического восприятия армян со стороны бархатных властей Армении. Так что перестаем удивляться, и просто ещё раз фиксируем, мы сами привели бархатную чуму в наш дом и эта чума нас пожирает».

Это говорят сами армяне. Нам добавить нечего.