Политолог Макаренко: США в Сирии растягивают российские ВС силы на новый фронт

Парадокс сирийской проблемы заключается в том, что ничего нового там не происходит. Получилось так, что договоренности между правительствами России и Сирии, а также с Турцией оказались недействительными. Идлиб так и остался серой зоной, в которой находились боевики различных террористических организаций. Произошло то, чего и следовало ожидать. В какой-то момент эти боевики начали свое наступление. И, надо сказать, что по крайней мере часть флагов, которые они устанавливали в захваченных населенных пунктах были турецкими. Очень похоже, что американцы пытаются замазать Турцию в этой авантюре. США выгодно, кроме того, растянуть российские Вооруженные силы на несколько театров военных действий.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политолог, доцент Московского педагогического государственного университета Олег Макаренко.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/76e622d1cce621bd7469062a574d4ca0/