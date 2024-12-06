Эксперт: Трамп будет оглашать свой мирный план по Украине только после личного общения с Путиным

Говоря о мирном плане Трампа, надо иметь в виду, что любые мирные инициативы прежде всего должны соотноситься с позицией России. Сейчас уже даже представители недружественных государств признают, что РФ побеждает в этом конфликте. Есть такое понимание и у многих на Украине. Если бы такого понимания не было, агония, в которой находится киевский режим, так явственно не просматривалась бы. Разумеется, понимание урегулирования украинского конфликта командой Трампа значительно отличается от понимания Байдена. Многое прояснится, когда разговор Путина и Трампа все-таки состоится.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" высказал кандидат политических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ежов.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/57c7149049f2d9be289476d7314b3782/