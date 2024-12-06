Греф заявил, что сегодня лучшее время продавать доллары

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Глава Сбера Герман Греф полагает, что сегодня самое лучшее время, чтобы продавать доллары и направлять эти деньги в депозиты.

Он отметил, что в 2022 году очень многие люди сделали большие "зеленые запасы" доллара. Но накопленная за три года инфляция в США составляет около 20%. "Если вы положили $100 в 2022 году под подушкой, сегодня от них осталось уже $80", - указал глава "Сбера" в рамках дня инвестора.

"Понятно, что есть некоторое ослабление рубля, которое нужно посчитать. Но сегодня мы не прогнозируем никаких сюрпризов с этим. Он будет колебаться в зависимости от ситуации, но мы не видим пока пространства для ослабления", - сказал Греф.