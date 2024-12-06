Путин: чем меньше дальность "Орешника", тем больше его мощность

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Президент России Владимир Путин обратил внимание, что при сокращении дальности мощность боевой части ракетного комплекса "Орешник" увеличивается.

"Чем меньше дальность, тем больше мощность боевой части", - отметил он по итогам заседания Высшего госсовета Союзного государства, комментируя планы размещения "Орешника" на территории Белоруссии. "Технические детали еще обсудим", - добавил российский лидер.

21 ноября Путин заявил, что в качестве ответа на применение западного дальнобойного оружия против России Москва впервые применила новейшие отечественные баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту ОПК Украины - заводу "Южмаш".