Цена нефти Brent впервые с 18 ноября опустилась ниже $71

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале на бирже ICE в Лондоне впервые с 18 ноября текущего года опустилась ниже $71 за баррель.

По состоянию на 18:05 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,58% и торговалась на уровне $70,95 за баррель.

К 18:27 мск фьючерс на Brent ускорил снижение и находился на отметке в $70,91 (-1,64%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в январе снижался на 1,82%, до $67,06 за баррель, свидетельствуют данные площадки.