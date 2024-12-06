Швеция и Дания закупят 40 бронемашин для Украины

Управления материального снабжения вооруженных сил Швеции и Дании (FMV и FMI) заключили контракт с компанией BAE Systems Hägglunds на совместное приобретение 205 боевых машин пехоты (БМП) Stridsfordon 90 версии CV9035 Mk IIIC. Общая сумма контракта составляет $2,3 млрд, информировала шведская правительственная канцелярия.

"Из этих 205 машин 115 БМП будут поставлены в Данию, а 50 будут закуплены для Швеции в качестве компенсации предыдущих пожертвований Украине. Остальные 40 машин закупаются для передачи Киеву и финансируются за счет средств, ранее выделенных Копенгагеном и Стокгольмом", - сказано в сообщении.

Некоторое время назад Швеция уже передала Украине 50 БМП CV90. Эта модель БМП стоит на вооружении у 10 стран - Дании, Эстонии, Финляндии, Нидерландов, Норвегии, Швейцарии, Словакии, Швеции, Чехии и Украины, следует из пресс-релиза.