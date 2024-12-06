Конституционный суд Румынии аннулировал результаты выборов президента страны

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Конституционный суд Румынии полностью аннулировал избирательный процесс президентских выборов в стране. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба КС.

"Конституционный суд Румынии с целью обеспечения корректности и законности избирательного процесса единогласно решил аннулировать весь избирательный процесс выборов президента Румынии", - следует из постановления суда.

Таким образом, в результате этого решения аннулируются результаты первого тура, а выборы президента страны будут проведены вновь с самого начала, включая предвыборную кампанию, указывает агентство Аджерпрес.

Ранее предполагалось, что 8 декабря текущего года в Румынии пройдет второй тур президентских выборов. Его участниками должны были стать независимый кандидат Кэлин Джорджеску, придерживающийся правой позиции, и глава правоцентристского Союза за спасение Румынии Елена Ласкони, получившие в первом туре 22,95% и 19,18% голосов соответственно.

Действующий премьер Румынии Марчел Чолаку от Социал-демократической партии, которому опросы пророчили первое место, стал третьим (19,15%) и выбыл из гонки.