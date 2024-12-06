Россия и Белоруссия утвердили отказ от роуминга с 1 марта

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Руководство России и Белоруссии утвердило документ, который подразумевает отказ от роуминга между двумя странами с 1 марта 2025 года, сообщает агентство ТАСС.

Как отмечается, это будет достигнуто за счет применения комфортных тарифов - близких к действующим в домашней сети. Абоненты получат по меньшей мере 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и минимум 5 гигабайт передачи данных ежемесячно.