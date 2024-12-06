Хинштейн приступит к работе в Курской области 7 декабря

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Александр Хинштейн, назначенный врио губернатора Курской области, приступит к работе в регионе 7 декабря. Соответствующее сообщение он разместил в Telegram-канале.

"Уже завтра я приступаю к работе на курской земле. Для меня самое главное - это как можно быстрее войти в курс проблем, понять, как эти проблемы решать, и разобраться в том, что больше всего волнует сегодня курян", - указал Хинштейн.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении врио губернатора Курской области депутата Госдумы Александра Хинштейна. Он будет находиться в этом статусе до вступления в должность лица, избранного губернатором. Согласно тексту указа, занимавший до этого пост губернатора региона Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий.