Путин пригласил Лукашенко на парад в честь 80-летия Победы

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин пригласил главу белорусского государства Александра Лукашенко на парад по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве.

"В 2025 году мы отметим 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Важно, что и в России, и в Белоруссии помнят и свято чтут подвиг наших отцов, наших дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. Мы, несомненно, продолжим делать все, чтобы и будущие поколения не забывали о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Мы ждем Александра Григорьевича на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - сказал российский лидер.

"Пригласили также воинские расчеты из Белоруссии принять участие в параде на Красной площади", - отметил он в ходе заседания Высшего госсовета Союзного государства.