В Краснодаре задержан напавший на подростков в школе

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Подростка, совершившего нападение на сверстников в школе Краснодара, задержали. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

"Нападавший задержан на месте происшествия. В школе работают правоохранительные органы", - сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в одной из школ Краснодара произошел конфликт между учениками.

"В школе №94-Ф поселка Российский произошел конфликт среди школьников. В результате пострадали трое учеников, они находятся под наблюдением медиков. Правоохранительные органы работают на месте и разбираются в случившемся", - говорится в Telegram-канале администрации города.

Позже в оперативных службах информировали об увеличении числа пострадавших в результате конфликта до пяти.