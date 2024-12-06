ВЦИОМ: уровень доверия российских граждан Путину составляет 78,6%

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Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину снизился на 0,2 п.п. за минувшую неделю и составляет 78,6%. Исследование проводилось с 25 ноября по 1 декабря среди 1,6 тыс. совершеннолетних россиян.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 78,6% участников опроса (минус 0,2 п.п.), показатель одобрения деятельности главы государства с 25 ноября по 1 декабря 2024 года составил 75,7% (минус 0,4 п.п. за неделю)", - следует из материалов соцслужбы.

Как отмечается, деятельность правительства одобряют 49,9% респондентов (минус 1,3 п.п.), а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 51,2% опрошенных (минус 1,5 п.п.). О доверии Мишустину заявили 60,4% сограждан (минус 1 п.п.).

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,9%, лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 30,5%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 22,4%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 9,2%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 35,2%, КПРФ - 9,8%, ЛДПР - 10%, "Справедливой России - За правду" - 3,6%, "Новых людей" - 6,6%.