Рябков: пуск "Орешника" демонстрирует возможный ответ России на размещение РСМД США

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Запуск новейшей баллистической ракеты средней дальности "Орешник" послужил отображением потенциального ответа России на развертывание американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в различных регионах мира. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью kp.ru.

"К числу актуальных предупредительных сигналов относим, в частности, испытательный пуск новейшей системы гиперзвукового оружия средней дальности "Орешник" по одной из законных военных целей на Украине. Вместе с тем этот шаг является не только указанием на возможную форму реакции на остроэскалационные действия США и НАТО в контексте украинского кризиса, но и демонстрацией потенциального ответа РФ на развертывание американских ракет средней и меньшей дальности наземного базирования в различных регионах мира", - указал высокопоставленный дипломат.

Как заявил 21 ноября президент России Владимир Путин, США и их союзники по НАТО ранее одобрили применение дальнобойного высокоточного оружия, после чего американские и британские ракеты атаковали военные объекты в Курской и Брянской областях. Он отметил, что в качестве реакции на эти атаки впервые были применены новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепре.