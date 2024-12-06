В Абхазии приостановили финансирование бюджетных организаций

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Финансирование расходов абхазских бюджетных организаций приостановили по причине дефицита бюджета и поиска средств для покупки электроэнергии.

Как заявил и.о. министра финансов Абхазии Владимир Делба во время совещания с и.о. президента государства Бадрой Гунбой, без финансирования в том числе оказался и "силовой блок". "Правоохранительные органы находятся без финансирования как заработной платы, так и других обязательных расходов", - приводит его слова агентство "Апсныпресс".

Делба отметил, что задержек в начислении таможенных платежей нет и ведомство активизировало взыскание недоимок, но этих средств может оказаться недостаточно для обеспечения государственных социальных обязательств. По его словам, если власти республики и дальше будут консолидировать усилия на поиск денег для покупки электроэнергии, то "зарплаты мы выплачивать не будем".

Ранее и.о. премьера республики Валерий Бганба охарактеризовал ситуацию с энергетикой в стране как чрезвычайную.