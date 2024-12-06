Недельные потери ВСУ в зоне СВО составили более 13 тыс. военных

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Совокупные недельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции (СВО) составили более 13 тыс. военнослужащих. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

Согласно данным сводки МО РФ, потери противника в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 2 210 военнослужащих, группировки "Запад" - свыше 3 565, группировки "Юг" - более 2 400, группировки "Центр" - свыше 3 600, группировки "Восток" - до 950, группировки Днепр" - до 435.