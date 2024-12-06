Глава ВТБ не исключает снижение ключевой ставки в конце 2025 года

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Снижение ключевой ставки Банком России может произойти в конце 2025 года, либо в начале 2026 года, если регулятор увидит, что инфляция демонстрирует снижение. Такое мнение выразил глава ВТБ Андрей Костин в эфире телеканала "Россия-1".

"В целом, если тренд изменится и Центробанк увидит, что инфляция пошла вниз, мы можем ожидать и снижения ставки. Но боюсь, что это произойдет не раньше, чем в конце следующего года, либо даже в начале 2026 года", - указал он.

Ранее Костин отмечал, что шанс сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 21% все еще сохраняется.