Западные СМИ об интервью Лаврова: в поисках скрытых смыслов

Игорь Пшеничников, политолог

Итак, Такер Карлсон снова прибыл в Москву – теперь, что чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Интервью было опубликовано в ночь на пятницу по московскому времени, чтобы в США заинтересованные люди смогли увидеть его и среагировать. Но за океаном молчали целые сутки. Казалось бы, странная реакция в ситуации, когда, по словам самого Карлсона, "мы ближе к ядерной войне, чем когда-либо в истории".

Совершенно понятно, что те, кто принимает решения в США, напряглись и задумались о том, какой должен последовать ответ. Но те немногие западные средства массовой информации, которые осмелились высказаться первыми в силу своей информационной специфики (традиционные информационные агентства), выделили то, что Россия не шутит и готова применить любые средства, чтобы не допустить "стратегического поражения".

Первым откликнулось британское агентство Reuters, которое обильно цитирует Сергея Лаврова и выделяет его слова о том, что России готова "использовать любые средства в конфликте на Украине". Агентство особо выделяет то, что Россия обладает неуязвимой ракетой "Орешник", которая была испытана недавно.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров <…> заявил, что использование гиперзвуковой ракеты в ходе конфликта на Украине должно было дать Западу понять, что Москва готова использовать любые средства, чтобы не допустить "стратегического поражения". В прошлом месяце Россия запустила гиперзвуковую ракету "Орешник" по украинскому городу Днепр, что, по словам лидера Кремля Владимира Путина, было испытанием ракеты, которую, по его словам, невозможно сбить. Он заявил, что Россия может привести в действие другие подобные ракеты в "боевых условиях", если потребуется", - пишет Reuters.

Агентство также подчеркивает, что послание Лаврова заключается в том, что "США и союзники США, которые также предоставляют дальнобойные вооружения киевскому режиму, должны понимать, что мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не дать им добиться того, что они называют стратегическим поражением России". "Они борются за сохранение своей гегемонии над миром, над любой страной, любым регионом, любым континентом. Мы же боремся за наши законные интересы в сфере безопасности", - продолжает Reuters цитировать Лаврова.

Reuters особо обращает внимание на то, что разговоры о "красных линиях" России – отнюдь не блеф. "В ходе 80-минутного интервью Лавров также заявил, что Западу следует отказаться от любых представлений о том, что у России нет "красных линий", которые она не позволила бы никому пересекать в защиту своих интересов", - пишет Reuters. "Если они следуют логике, которую в последнее время высказывают некоторые западные политики, утверждая, что они не верят в то, что у России есть красные линии <…>, то это очень серьёзная ошибка", - цитирует агентство руководителя МИД России.

Отмечается также, что "Лавров назвал "бессмысленным" мирный план президента Украины Владимира Зеленского, впервые представленный в конце 2022 года, и последующий план "победы", объявленный ранее в этом году".

Из всех европейских СМИ, пожалуй, только телеканал France24 первым дал свои комментарии по поводу интервью Лаврова. Все ведущие СМИ других стран Европы набрали в рот воды, ожидая указаний из-за океана. Канал France24 подчеркнул, что "Лавров предупредил, что Россия готова к защите любыми средствами". "Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что надеется, что Запад серьёзно воспринял недавнее применение Москвой гиперзвуковой ракеты ("Орешник") на Украине, и предупредил, что Россия готова использовать "любые средства" для своей защиты", - пишет France24.

Через сутки "проснулась" одна из ведущих американских газет - The Washington Post, - которая почти в точности повторила акценты, которые были сделаны в Reuters. "Глава российского дипломатического ведомства заявил, что Москва не хочет войны с Соединёнными Штатами, но будет использовать все средства для защиты своих интересов", - подчеркивает The Washington Post.

Газета также обратила внимание на слова Лаврова об испытании системы "Орешник". "Послание, которое мы хотели донести, испытав эту гиперзвуковую систему в реальных условиях, заключается в том, что мы будем готовы сделать всё, чтобы защитить наши законные интересы. Соединённые Штаты и союзники Соединённых Штатов, которые также предоставляют это дальнобойное оружие киевскому режиму, должны понимать, что мы будем готовы использовать любые средства, чтобы не позволить им добиться того, что они называют стратегическим поражением России", цитирует The Washington Post слова главы МИД России.

Любопытно, что другая ведущая американская газета The New York Times предпочла "не заметить" интервью Лаврова Карлсону.

Стоит обратить внимание на то, как ведущее американское агентство Bloomberg анонсировало это интервью. Bloomberg пишет, что "Такер Карлсон, влиятельный союзник избранного президента Дональда Трампа" взял интервью у Лаврова "на фоне слухов о планах новой администрации США по быстрому прекращению войны на Украине".

Агентство отмечает, что "поездка Карлсона в Москву совпала с активизацией дипломатических переговоров вокруг возможного прекращения огня на Украине после избрания Трампа, а также с продолжающимся продвижением России на поле боя на востоке Украины". Тем самым Bloomberg дает понять, что интервью, взятое Карлсоном у Лаврова, это зондаж почвы, который осуществляет команда Трампа перед тем, как выдвинуть какие-то конкретные позиции на вероятных переговорах с Россией.

Но, собственно, так этот визит Карлсона в Москву и понимается. И мы, и американцы видим это одинаково. Сам Карлсон уже не воспринимается как просто известный журналист. Он уже политик. И через него Москва послала в США свой очередной ясный сигнал. Такой же ясный, как пуск "Орешника".