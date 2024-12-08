Сирия погружается в хаос

Юрий Веселов, военный обозреватель

Суббота 14 декабря 2024 года войдет в новейшую историю Сирии как трагическая дата прихода к власти темных сил, последствия которого для всего ближневосточного региона трудно предсказать. В этот день правительственные силы оставили на откуп врагу практически без сопротивления четвертый по величине город Хомс и столицу Дамаск. Под контролем оставшейся верной сирийской армии и Вооруженных Сил России сохраняется большая часть территории провинции Латакия с ее одноименным административным центром и военно-морской базой и провинция Тартус.

Отряды мятежников 14 декабря ворвались в Дамаск и заняли ключевые объекты в городе – здания правительства, парламента, министерства обороны и генерального штаба, казармы силовых структур, ведущих средств массовой информации и тюрем. Ранее под их контроль перешла территория сначала провинций Дераа, затем Ас-Сувейда на юге страны, после чего они двинулись скорым маршем на Дамаск. Пальмира (город Тадмор) была вновь оккупирована боевиками «Новой сирийской армии», выдвинувшимися из района американской военной базы Ат-Танф. По-видимому, именно эти силы и участвовали в захвате сирийской столицы.

По версии информационного агентства «Reuters», президент Сирии Башар Асад покинул страну и убыл самолетом в неизвестном направлении. Вместе с тем террористы в Сети утверждают, что им удалось сбить воздушное судно. По данным сервиса «flightradar24», самолет Ил-76Т начал резко снижать высоту и исчез с радаров недалеко от воздушного пространства Ливана к северу от Аккара. После чего недалеко от деревни Ас-Сувайри западнее Хомса прозвучал сильный взрыв.

Вместе с тем турецкие агентства опровергают данные сведения, утверждая, что сирийский президент вместе с семьей благополучно долетел до Абу-Даби.

В свою очередь, сирийский премьер Мохаммад Гази аль-Джалали добровольно остался в Дамаске и даже успел обратиться к захватчикам с заявлением. «Мы протягиваем руку оппонентам, подтвердившим, что не причинят вреда никому, кто является частью нашей родины. Мы готовы работать с ними и предоставить им всю возможную помощь, постепенно передать правительственные дела для обеспечения безопасности государственных объектов», - сказал он в видеообращении.

Катарский телеканал «Аль-Джазира» сообщает о закрытии в Дамаске работы международного аэропорта, где скопились тысячи граждан в надежде покинуть страну. Воздушную гавань контролируют вооруженные боевики. По информации руководителя базирующейся в Лондоне «Обсерватории по правам человека в Сирии» Рами Абдеррахмана, мятежники выпустили из тюрем Хомса и Дамаска на свободу десятки тысяч заключенных.

Лидер «Гайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ как террористическая организация) Абу Мохаммад аль-Джулани после захвата Хомса выступил с коротким обращением к боевикам и полевым командирам мятежников, в котором призвал их не подвергать преследованию сирийских военных, добровольно сложивших оружие. При этом он впервые обратился под своим настоящим именем Ахмад аш-Шараа.

Следует подчеркнуть, что президент Турции Реджеп Эрдоган накануне падения города Хама открыто поддержал наступление боевиков из террористического анклава Идлиб, в комментарии к событиям в Сирии прямо заявил о целях – захват Дамаска и свержение власти Башара Асада. Тем самым он косвенно признал, что операция была проведена с согласия и под патронажем Турции.

Примечательно, что министр иностранных дел России Сергей Лавров 7 декабря в интервью на полях очередной встречи глав внешнеполитических ведомств стран-гарантов сирийского урегулирования (Россия, Иран, Турция) в столице Катара Дохе, не упомянул Турцию в качестве страны, воинский контингент которой находится незаконно на территории Сирии.

Государственный переворот и захват с Сирийской Арабской Республике власти террористами и представителями радикальных мусульманских группировок угрожает стабильности в регионе. Надо признать откровенно, что России нанесен существенный военно-политический урон, и ей придется отстаивать свои объекты в провинциях Латакия и Тартус.