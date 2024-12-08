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Румынский казус: демократия здесь больше не живет

Под давлением Евросоюза и НАТО власти Румынии отменили результаты выборов президента страны

Румынский казус: демократия здесь больше не живет
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Сергей Филатов, политический обозреватель журнала «Международная жизнь»

8 декабря 2024 года в Румынии должен был пройти второй тур голосования на выборах за пост президента республики. После первого тура в финал выборов вышли две персоны, которые категорически не устроили истеблишмент, как самой в Румынии, так и в Евросоюза вкупе с НАТО. Поэтому перепугавшиеся власти страны пошли на то, что лидер первого тура выборов независимый кандидат Кэлин Джорджеску назвал «госпереворотом». «По сути, это формализованный государственный переворот. Верховенство права находится в искусственной коме, а правосудие, подчиненное политическим заказам, практически утратило свою суть», — сказал политик, комментируя решение Конституционного суда об аннулировании результатов голосования.

Напомним, что Джорджеску прошел во второй тур, набрав 22,95% голосов — наибольше количество среди всех кандидатов, вместе с другим кандидатом, тоже не от власти – оппозиционным либеральным политиком из партии «Союз спасения Румынии» Еленой Ласкони, которая выступает за увеличение расходов на оборону и помощь Украине. Представляющий же властные группы Румынии действующий премьер-министр Марчел Чолаку, что называется, «пролетел», получив голоса, которых хватило только для третьего места в первом туре. Истеблишмент был разгромлен!

Румынские бюрократы, стоявшие у кормила власти десятилетиями плотными рядами, возбудились от такого поражения – власть уплывала из рук. Причем, уплывала к таким политикам, которые могли перевернуть отношения Румынии с Евросоюзом и НАТО. А вот этого ни в Бухаресте, ни в Брюсселе допустить не могли. На кону оказались, в том числе, и планы создания близ границ с Украиной огромной военной базы США, которая, как отмечала пресса, будет покруче, чем Рамштайн в Германии. Как ожидается, на румынской базе будут размещаться до 10 тысяч американских солдат. И вот вдруг появляется «черный лебедь» (так в политологии сейчас именуют самое неожиданное событие, имеющее важные последствия) в виде несистемного кандидата на пост президента Румынии, который может поломать все эти милитаристские планы.

Газета POLITICO сообщила, что победа в первом туре президентских выборов в Румынии Кэлина Джорджеску «испугала Европейский союз и НАТО», поскольку, как сказал аналитик Милан Нича, «Румыния играет вспомогательную, но заметную логистическую роль в конфликте на Украине из-за факта соседства». А сам Джорджеску открыто демонстрирует свою фронду и НАТО и войне на Украине. Кто ж такое допустит?! И тут началось!

Та же POLITICO характеризует его так: «Кэлин Джорджеску — неизвестный, крайне правый, скептически настроенный по отношению к НАТО поклонник президента России Владимира Путина — внезапно вырвался из безвестности». Во время предвыборных дебатов Джорджеску жестко критиковал укрепление связей Румынии с НАТО и военную помощь Украине. Он назвал незалежную «вымышленным государством», а размещение американского комплекса ПВО Aegis Ashore на военной базе в Девеселу — «позором дипломатии». Пресса напоминает, что ещё раньше Джорджеску говорил: Румыния скорее выиграет, если сохранит хорошие отношения с Китаем и Россией, поэтому румынские СМИ и окрестили его «пророссийским политиком». Кстати, никто его всерьез не воспринимал до выборов – «темная лошадка». Мало ли кто чего говорит… А тут все разом всполошились. Но как остановить Джорджеску?

И вот придумали. Причем, главная претензия после его победы в первом туре была предъявлена к тому, что он активно использовал социальные сети, как, кстати, в 2016 году и Дональд Трамп в США, для ведения предвыборной агитации и пропаганды – прежде всего, сеть TikTok. Да, в этом деле и откопали главный грех Джорджеску. POLITICO пишет: «Для TikTok — принадлежащего ByteDance, компании со штаб-квартирой в коммунистическом союзнике России Китае — это момент расплаты. Запоминающиеся клипы TikTok, которые привели к неожиданному всплеску популярности Джорджеску, сопровождались драматической музыкой и субтитрами». Вот так претензия в том, что общение с потенциальными избирателями происходило в сети, принадлежащей Китаю, обрушило все демократические нормы Европы. Как будто китайцы работали в сети вместо самого кандидата, который использовал её, как интернет-платформу.

Впрочем, в Румынии TikTok имеет колоссальную аудиторию – 8 миллионов пользователей в стране с населением примерно в 20 миллионов. Поэтому у Джорджеску не было даже своего предвыборного штаба – предвыборную кампанию из-за отсутствия денег он вел в сети TikTok под лозунгом «Переделать Румынию».

Не зная, чем «уесть» Джорджеску, власти выкатили победителю первого тура выборов смехотворные обвинения, например, следующее: «Его показывали вспотевшим на беговой дорожке, переворачивающим противников в дзюдо и едущим на белом коне в традиционной румынской рубашке». И эти бредовые претензии стали претекстом к отмене выборов!

Сразу после дня голосования сидящий «под властями», якобы «независимый» Конституционный суд Румынии сходу принял к рассмотрению жалобу одного из проигравших кандидатов, который заявил о «нарушениях на некоторых избирательных участках», и потребовал, что «для устранения любых сомнений в достоверности результатов необходим пересчет голосов по всей стране». Проверили, пересчитали. Председатель избирательной комиссии Румынии заявил, что существенных изменений в пересчете результатов президентских выборов не обнаружено. Не прокатило.

Тогда власти перешли к более жестким мерам. Появились сообщения о попытке госпереворота после оглашения итогов первого тура выборов. Так “Aanchetatorii.ro” утверждает, что «истинным намерением покидающего свой пост президента Румынии Клауса Йоханниса было объявить чрезвычайное положение и отменить выборы, тем самым совершив государственный переворот». Сообщалось также, что исполняющий обязанности директора Румынской информационной службы генерал Рэзван Ионеску отказался подчиниться приказу своего начальника, президента Йоханниса, и отменить выборы. Второй заход на срыв выборов был купирован.

И вот тогда выборы отменил Конституционный суд. Заметим здесь, что подобный фокус с «протягиванием своего кандидата» через решение Конституционного суда об отмене результатов выборов уже разок удалось провернуть в… 2004 году на Украине. Тогда их КС в Киеве объявил недействительными результаты второго тура президентских выборов, в котором победил Янукович, и вопреки Конституции Украины был организован третий тур голосования, где победу «натянули» для Ющенко, которого западники очень хотели видеть президентом. Вот теперь и в Румынии «украинский казус» повторен – выборы и их результаты отменены под соусом «угрозы национальной безопасности», и ясно почему. Там президент республики не только определяет внешнюю политику и политику в сфере безопасности, он также является главнокомандующим ВС и контролирует деятельность разведслужб. И вот это всё пестрая компания, сложенная из румынских бюрократов, начальства Евросоюза и командования НАТО, допустить никак не может!

Даже прозападный кандидат в президенты Румынии Елена Ласкони, прошедшая во второй тур, вынуждена была заявить, что в стране «растоптана демократия» из-за решения Конституционного суда. Да какая там «демократия», когда речь идет о южном фланге НАТО и границе с Украиной, через которую потоком льется западная военная помощь киевскому нацистскому режиму!

Феерична логика, предъявленная в решении Конституционного суда. Вот цитата: «Свободно выраженный характер голосования был нарушен тем фактом, что избиратели были дезинформированы в результате избирательной кампании, в рамках которой один из кандидатов получил агрессивное продвижение, проводимое с обходом национального законодательства в области выборов и злоупотреблением алгоритмами платформ социальных сетей (?!). Это повлияло на прозрачный и справедливый характер избирательной кампании, а правовые нормы, касающиеся ее финансирования (?!), были проигнорированы. Суд мотивирует отмену выборов необходимостью исключить вмешательство государственных или негосударственных организаций в пропагандистские кампании». И это на голубом глазу пишется в отношении того, как проводятся любые избирательные кампании с техническим использованием соцсетей! Какое там «злоупотребление алгоритмами»? Что за бред?

Да, уж – демократия здесь больше не живет. С чем можно поздравить евросообщество, которое на примере Румынии разрабатывает новую систему так называемых «демократических выборов», когда побеждать на них может только тот кандидат, который одобрен сборищем еврокомиссаров и командованием НАТО.

В принципе, всё верно – нечего играться в «волеизлияние народа», когда на дворе «военная угроза со стороны России». Так скоро выборы признают «нарушением», коли начальники ЕС столь жестко характеризуют ход предвыборной борьбы – «необходимостью исключить вмешательство государственных или негосударственных организаций в пропагандистские кампании».

Даже сын Трампа не удержался, глядя на это позорище. В своей социальной сети он написал: «Ого, посмотрите, что происходит в Румынии! Конституционный суд только что отменил первый тур президентских выборов. Еще одна попытка Сороса/марксистов подтасовать результаты и отрицать волю народа. Они проиграют, и они это знают».
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