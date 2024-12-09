Зеленский маневрирует между разными фракциями Запада

Лейтенант Станислав Смагин, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

По-своему удивительное событие произошло неделю назад. Нелегитимный глава Украины Владимир Зеленский едва ли не впервые публично отказался от своей idee fixe –мирного урегулирования лишь на основе возврата к границам 1991-го года. Это произошло в ходе беседы с корреспондентом Sky News Стюарту Рамзи. Журналист спросил, как его собеседник отнесется к потенциальному предложению нового президента США Дональда Трампа прекратить военные действия. Считается, что его условием может быть обмен части территории на вступление Украины в НАТО.

Зеленский не стал рубить сплеча и хрипло хамить, как он это делает обычно. Он заявил, что Зеленский отметил, что горячая фаза конфликта, действительно, может быть остановлена, если Украине поступит предложение вступить в Североатлантический альянс в оставшихся границах, но само приглашение в НАТО должно «признать международно- признанные границы Украины»: «Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам необходимо взять под зонтик НАТО территорию Украины, которую мы имеем под своим контролем». Эту территорию альянс должен немедленно прикрыть от России. Что касается уже потерянных земель, Зеленский пообещал в дальнейшем вернуть их дипломатическим путем. Его оперативно поддержал глава украинского МИД Андрей Сибига, тут же отправивший странам-членам НАТО письмо о необходимости принять незалежную в их стройные ряды уже в декабре.

Свою мысль глава киевского режима повторил через несколько дней в интервью японскому агентству Kyodo. На вопрос о перспективах Киева вернуть утраченное Зеленский ответил: «Нашей армии не хватает сил для этого. Это правда». Он вновь увязал дипломатическое решение конфликта с принятием Украины в НАТО и одновременно, что характерно, потребовал кратно увеличить размеры западной военной помощи на борьбу с Россией.

Изменение риторики нелегитимного украинского президента, скорее всего, имеет два основных источника. Первый – успехи русской армии. Они сейчас, пожалуй, самые ощутимые с 2022 года. До конца года должно быть освобождено Курахово, что еще больше осложнит жизнь украинской группировки в Донбассе, даст дополнительный импульс нашему Запорожскому фронту и откроет дорогу в Днепропетровскую область. Вполне реалистичной видится картина освобождение всего Донбасса уже в следующем году. Есть успехи и на других направлениях, включая Купянское.

Популярность Зеленского внутри страны ползет вниз вместе с линией фронта. И тут самое время сказать о втором факторе – скором заселении в Белый Дом Трампа. Дело даже не в его путаном миротворчестве, для России, например, он может оказаться еще более неудобным оппонентом, чем уходящая демократическая администрация. Ни как управленец-администратор – в том числе, кстати, способный грамотно бороться с Россией, если такая необходимость сохранится. Ни как человек. Трамп делает особый упор на личные отношения. И он вряд ли забыл, что если в 2019-2020 Зеленский старался балансировать между республиканцами и демократами, порой даже склоняясь в сторону первых, то после избрания Байдена сделал его безусловным приоритетом и предметом политической любви.

Даже фальшивая выморочная легитимность президентства Зе держится лишь на тезисе, что в период боевых действий выборы проводить нельзя. После прекращения огня довод мгновенно исчезнет. Но и в военный период его полезность для многих из западных элит все менее очевидна. Поэтому на Банковой улице пытаются лавировать, демонстрируя якобы гибкость, адекватность и готовность прислушиваться к влиятельным мнениям извне, а с другой – показывая и готовность воевать с Россией сколько угодно.

Этому способствует наличие на Западе двух соответствующих фракций. Первая допускает, в качестве пусть и нежелательной, но возможной меры, заморозку конфликта по нынешним линиям боевого соприкосновения и в нынешнем состояния, небезосновательно думая, что стратегически это все равно проигрыш России. Такая точка зрения фактически содержится в так называемом «плане Келлога» - спецпредставителя Трампа по российско-украинской проблематике. Для второй и так все идет неплохо, а что Украина теряет людей и территории – ничего страшного, война же не за благо Украины, а за максимальный урон России. Сей факт недавно признал прямодушный британский экс-премьер Борис Джонсон: «Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко».

Вот Зеленский и скользит между струйками. Он вроде бы выказывает смирение и готовность смириться (временно!) с территориальными потерями, но обставляет это требованием вступления в НАТО, хотя знает, что президент России сформулировал мирные условия: ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщина и нейтральный статус Украины, а не «одно в обмен на другое» (и мы еще не достигли конституционных границ «новых» регионов). Одновременно он требует еще больше оружия и вообще помощи для продолжения войны.

На Западе, собственно, брать Украину в НАТО особо не хотят. Не только «партию заморозки», но и большую часть «ястребов» устраивает украинский статус пушечного мяса, перед которым нет особых формализованных юридических обязательств. Так, делегация во главе с руководителем «офиса президента» Андреем Ермаком встретилась в Вашингтоне с командой Трампа – его кандидатом на пост советника по национальной безопасности Майком Уолтцем и тем самым Китом Келлогом. Сообщается, что трапписты особого интереса к идее «Украина в НАТО» не проявили. И глав МИД стран НАТО в Брюсселе 3-4 декабря Украина приглашения на вступление в альянс не получила. При этом генсек НАТО Рютте призвал киевский режим отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока Запад не сможет прислать достаточную военную помощь, чтобы помочь ВСУ перейти в контрнаступление и разговаривать на будущих переговорах с позиций силы. В известной мере это компромиссно-консенсусное мнение сторонников «заморозки» и «войны до последнего украинца».

Собственно, и у Киева уже прошла краткосрочная вспышка миролюбия. Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Шольцем, отвечая, что должна пойти Россия для разрешения конфликта, что Россия должна «пойти на три буквы». А министр иностранных дел Сибига отрезал: «Никаких компромиссов по нашей территориальной целостности, суверенитету или будущей безопасности не будет. Нам необходимо устранить серые зоны, поскольку Россия превращает их в зоны влияния. Вместо этого нам нужна геополитическая определенность по Украине как части евроатлантического сообщества».

Напрашивается – и уже не раз использовалось – сравнение Зеленского с тем хвостом, что не только виляет сам по себе, но и пытается вилять собакой, то есть Западом. Мне, однако, вспоминается еще и рассказ Тэффи «Жизнь и воротник». Его героиня, скромная тихая девушка Олечка, купила вызывающий воротник с желтой ленточкой, который сначала стал «требовать» к себе все новые и новые предметы одежды, затем мебели, «заставил» хозяйку занимать на все это деньги, пить, курить и в конце концов изменить мужу.

Муж Олечки бросил ее, а воротник на следующий день потерялся в стирке, и девушка вновь стала кроткой. Запад, конечно, кротким не станет ни при каком раскладе, но как скоро «потеряется» Зеленский – вопрос интересный.