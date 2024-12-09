Геополитическая игра Трампа: в центре – Украина

Игорь Пшеничников, политолог

Американцам очень синхронно разыграли партию в Сирии руками турецких прокси. Атака на Сирию подготовленных и вооруженных Турцией боевиков стала ответом американского истеблишмента на наше испытание системы "Орешник" и на наше наступление на Украине. Мол, у нас тоже есть джокеры в рукаве в украинской игре, сказали нам американцы своим ударом по Сирии.

Как раз в тот момент, когда пал Дамаск, Трамп провел встречу в Зеленским и Макроном в Париже и вслед за этим публично обратился к президенту России Владимиру Путину по поводу переговоров по Украине.

"Я знаю Владимира (Путина) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Соц. сети. "Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. <...> Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров", - написал Трамп, добавив, что в противном случае украинский кризис "может перерасти во что-то гораздо большее и сильно худшее". Трамп как бы бросил нам мяч, и ход теперь за нами.

Весь смысл для Трампа его встречи с Зеленским в том, чтобы сделать вид, будто доводы Зеленского имеют какое-то значение для определения повестки переговоров с Россией. А что хотел Зеленский от этой встречи – вообще никого не волнует, особенно Трампа.

Кстати, а причем тут еще и Китай, про который говорит Трамп? Дело в том, что наши отношения с Китаем – тоже разменная монета для Трампа. Может быть, даже самая главная. А Сирия – лишь дополнительный аргумент.

Совсем недавно через британскую The Guardian России был послан сигнал о том, что Трамп мог бы согласиться с тем, что Россия будет фактически осуществлять политический контроль над демилитаризованной Украиной. Но при определенном условии. "Есть люди из окружения Трампа, которые могли бы согласиться на это, особенно если Россия разорвёт военные отношения с Китаем. Но откажется ли Путин от своего стратегического партнёрства с Си Цзиньпином ради непредсказуемой Америки?" – писала The Guardian. Что это как не прямой призыв к Москве "развестись" с Китаем – главной торгово-экономической угрозой США, главной их головной болью, мешающей им фантазировать о сохранении своей мировой политико-экономической гегемонии?

Трамп ведет широкомасштабную геополитическую атаку на Россию, предпринимая ассиметричные ходы, чтобы принудить Москву к переговорам по Украине на тех условиях, которые создадут видимость американского превосходства. В этом суть задачи Трампа, в этом его выгода. Поскольку потеря лица на украинском направлении реально может привести к большим геополитическим издержкам для США.

В этой связи совсем не лишним будет напомнить, что у Трампа остаются еще и другие рычаги давления на Россию. Это - союзники России в Латинской Америке. Не случайно на пост госсекретаря Трамп пригласил сенатора Марко Рубио, который вырос в семье кубинских иммигрантов, ненавидевших Кубу Фиделя Кастро. Своим личным делом Рубио считает свержение социалистического правительства Кубы, а также других союзников России в Новом Свете – правительств Венесуэлы и Никарагуа. Так что, вооруженные провокация США против союзников Москвы в Латинской Америке – не за горами, особенно, если Москва будет снова демонстрировать жесткость своей позиции по Украине.

Мы видим, что Трамп увеличивает набор своих аргументов на вероятных переговорах с Москвой. Трамп давит на нас, полагая, что ему удастся выполнить предвыборное обещание быстро "усадить Путина за стол переговоров по Украине". Но у нас по-прежнему мощный и убедительный аргумент – система "Орешник".

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в Кремле внимательно изучили заявление Трампа о готовности Украины к заключению мирного соглашения с Россией. "Мы внимательно ознакомились с заявлением избранного президента США Дональда Трампа, которое он сделал после встречи в Париже с Макроном и Зеленским", - сказал Песков.

Пока Москва видит, что избранный президент США идёт по пути к вероятному диалогу как бы наощупь, пробуя почву и, если надо, отступая назад, но ничего конкретного пока не предлагая. Похоже, что Трампу принципиально важно, чтобы Кремль первым пригласил его к переговорам. Тогда всё будет выглядеть так, что Москва сдалась под нажимом Трампа, а он будет выглядеть как победитель.