Трамп: Зеленский признает, что Киеву пора начать переговоры с Москвой

Владимир Зеленский уже признает, что Украине пора начать переговоры с Россией. На это обратил внимание избранный президент США Дональд Трамп по итогам встречи с Зеленским в Париже.

"Зеленский хочет заключить мир. Это что-то новое. Он хочет прекращения огня. Он думает, что пора заключить перемирие", - сказал Трамп в интервью газете New York Post.

Будущий американский лидер отметил, что подробности перемирия при общении с Зеленским не обсуждались. "Он думает, что пора заключить перемирие. Ничто не закончится, пока не будет мира", - подчеркнул политик.

Вместе с тем, он заявил, что "разрабатывает концепцию" для прекращения "нелепой войны".

В минувшее воскресенье Зеленский заявил, что отвергает призыв Трампа к немедленному прекращению огня. При этом он не стал комментировать утверждение избранного президента США о готовности Киева заключить соглашение с Москвой.