Президенту Южной Кореи закрыли выезд из страны

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Министерство юстиции Республики Корея закрыло президенту Юн Сок Ёлю выезд из страны.

"Запрет на выезд в отношении президента действует примерно с 15:30 9 декабря", - цитирует газета "Тона ильбо" сотрудника ведомства, курирующего миграционные вопросы.

Запрет в отношении действующего главы государства применяется впервые. До этого руководитель Управления антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих сообщил, что распорядился запросить введение запрета на выезд из страны для Юн Сок Ёля. Расследование из-за действий президента проводится в связи с подозрениями в мятеже.

Вечером 3 декабря Юн Сок Ёль в целях борьбы с "просеверокорейскими элементами" и параличом исполнительной власти ввиду действий парламентской оппозиции объявил военное положение, которое было отменено примерно спустя шесть часов. Оппозиция на следующий день инициировала в парламенте процедуру импичмента, полагая, что президент нарушил конституцию, так как для военного положения не было оснований.

В минувшую субботу в южнокорейском парламенте состоялось голосование по импичменту президента. Он не был объявлен из-за бойкота голосования со стороны правящей партии. Юн Сок Ёль, со своей стороны, принес извинения согражданами и заявил, что вверяет государственные дела правящей партии и правительству.