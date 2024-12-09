США нанесли удары по более чем 75 целям в Сирии

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Военные США нанесли несколько десятков авиаударов по более чем 75 целям на территории Сирии, в том числе по лагерям и боевикам террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Соответствующее сообщение распространило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Силы CENTCOM 8 декабря нанесли несколько десятков высокоточных авиаударов с целью поражения лагерей и боевиков ИГ. В ходе операции были нанесены удары по более чем 75 целям с применением стратегических бомбардировщиков B-52, истребителей F-15 и штурмовиков A-10", - следует из сообщения в соцсети X.

Как отмечается, атаки были предприняты с целью "не допустить проведения операций террористической группировкой и гарантировать, что ИГ не попытается воспользоваться нынешней ситуацией для восстановления в Центральной Сирии". Пока нет данных о том, что в ходе операции пострадали мирные граждане, ущерб от ударов уточняется.

В CENTCOM подчеркнули, что "во взаимодействии с союзниками и партнерами в регионе продолжат проводить операции по снижению операционных возможностей ИГ".

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада установили контроль над несколькими крупными городами. В воскресенье они вошли в Дамаск, после чего подразделения армии были выведены из столицы. По итогам внутрисирийских переговоров Асад покинул пост главы государства и выехал из страны.