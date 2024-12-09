Politico: Каллас унизила Меркель за предложение пригласить Путина на саммит ЕС

© Sean Gallup/ Getty Images/ТАСС

Глава европейской дипломатии Кая Каллас, ранее занимавшая пост премьер-министра Эстонии, во время встречи глав государств Евросоюза незадолго до начала спецоперации РФ на Украине попыталась унизить на тот момент канцлера Германии Ангелу Меркель за призыв пригласить президента России Владимира Путина на саммит лидеров сообщества. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет европейское издание Politico.

Как отмечается, Меркель предложила пригласить главу российского государства на предстоящую встречу лидеров ЕС в Брюсселе. Эта идея получила одобрение со стороны президента Франции Эмманюэля Макрона. Вместе с тем Каллас крайне резко отреагировала на призыв канцлера ФРГ. "Зачем это нужно?" - поинтересовалась она у главы германского правительства в присутствии других лидеров ЕС, высказал мнение, что сообществу необходимо воздержаться от контактов с Путиным.

По данным источников издания, после того как Меркель покинула встречу, французский лидер выразил недоумение в отношении того, что премьер малой прибалтийской страны "посмела унизить" канцлера Германии - государства, имевшего в то время наибольший политический вес в Евросоюзе. Как заявил Politico один из дипломатов, Макрон "повернулся к Каллас" и задал вопрос, будет ли она "все еще занимать свой пост завтра".

В ноябре Меркель в интервью британской газете The Times выразила мнение, что Киеву и его западным союзникам будет необходимо начать диалог с Москвой об урегулировании украинского конфликта. На ее взгляд, "исключительно военного решения" украинского вопроса не последует, а принимающие решения лица должны определить "момент начала диалога" по Украине.