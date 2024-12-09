Песков: решение о предоставлении убежища Асаду принял президент РФ

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Решение о предоставлении политического убежища Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, подобные решения без президента приниматься не могут. Это его решение", - сказал Песков при общении с журналистами.

Вместе с тем, по его словам, официальных заявлений в этой связи не было, "вчера в СМИ была информация от источника". "И мне по этой теме пока сказать нечего", - отметил представитель Кремля.

27 ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. 7 декабря они захватили несколько крупных городов, а 8 декабря вошли в Дамаск, подразделения сирийских правительственных сил были выведены из столицы.

Согласно заявлению МИД РФ, Асад оставил пост президента Сирии и выехал из страны, поручив передать власть мирным путем. Позже источник в Кремле информировал о том, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. РФ, руководствуясь соображениями гуманитарного характера, предоставила им убежище.