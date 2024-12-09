Российский рынок акций демонстрирует рост

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Российский рынок акций на открытии Московской биржи в понедельник отметился ростом. Курс юаня укрепляется к рублю, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,62% и составил 2 551,91 пункта, индекс РТС также рос на 0,62%, до 808,64 пункта. Вместе с тем курс юаня к рублю в начале торгов вырос на 8,85 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,499 руб.

К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и торговался на уровне в 2 558,41 пункта (+0,87%), индекс РТС составлял 810,65 пункта (+0,87%). Курс китайской валюты также ускорил рост и находился на отметке в 13,514 руб. (+10,4 коп.).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.