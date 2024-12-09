В Турции при столкновении двух военных вертолетов погибли пять человек

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В центральной части Турции в провинции Ыспарта произошло столкновение двух вертолетов турецких вооруженных сил. Об этом информировал губернатор провинции Абдуллах Эрин в эфире телеканала TRT Haber.

"Столкнулись два вертолета училища сухопутных сил. Погибли пять человек, один получил тяжелое ранение", - сообщил он.

Уточняется, что один из вертолетов упал вблизи АЗС. Возгорание на месте падения удалось быстро ликвидировать.

Согласно данным TRT Haber, вертолет вылетел из училища сухопутных сил турецкой армии в Ыспарте. Как сообщил телеканал NTV, на борту находились пять человек.