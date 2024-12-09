Песков отметил, что события в Сирии удивили весь мир

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Недавние события в Сирии удивили и Россию, и весь мир. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Произошедшее в целом, наверное, удивило весь мир, мы в этом конкретном случае не является исключением", - сказал он, отвечая на вопрос, удивило ли Москву, насколько быстро ослабла поддержка Башара Асада со стороны силового сектора.

27 ноября члены оппозиционных вооруженных формирований развернули масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. 7 декабря противники президента Сирии Башара Асада взяли несколько крупных городов - Алеппо, Хаму, Дейр-эз-Зор, Дераа и Хомс. В воскресенье они вошли в Дамаск, после чего подразделения сирийской армии были выведены из столицы. По итогам внутрисирийских переговоров Асад покинул пост и выехал из страны.