В Подмосковье спилят главную новогоднюю ель России

© Гавриил Григоров/ТАСС

Главная новогодняя ель России будет спилена 9 декабря в Московской области. Через пару дней ее доставят в Кремль, сообщает ТАСС.

Эксперты выбрали дерево из нескольких десятков. Оно растет недалеко от деревни Знаменка Можайского городского округа, куда может подъехать автопоезд для дальнейшей транспортировки ели.

Главная новогодняя елка в этом году на шесть лет старше той, что была установлена на Соборной площади в прошлый раз, ей 90 лет. При этом высота дерева, как и у того, что было отобрано в 2023 году, составляет 25 м.

Живая ель украшает Соборную площадь Кремля с 1996 года. В 2001-2005 годах из-за сильных морозов дерево заменяли на искусственное.