Кадыров: решающий шаг в урегулировании на Украине остается за Путиным

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров убежден, что решающий шаг в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине остается за президентом России Владимиром Путиным.

По словам руководителя региона, будущий президент США Дональд Трамп не ставит условия. "Трамп может прекратить финансирование, оставить наемников, которых отправляют убивать российский народ. Решающий шаг, точку ставит только наш президент. Остальное все болтология", - сказал он при общении с журналистами в Москве.

Кадыров подчеркнул, что необходимо обезопасить Россию. "Я за то, чтобы уничтожить всех этих шайтанов, забрать территорию и обезопасить нашу страну. Только тогда сказать слово", - указал он.