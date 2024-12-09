Figaro: главой переходного правительства Сирии станет экс-премьер Рияд Хиджаб

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Правительство Сирии на переходный период возглавит бывший премьер-министр страны Рияд Хиджаб. Об этом со ссылкой на источники информировала французская газета Le Figaro.

Сообщается, что главой переходного кабинета министров станет Хиджаб, который занимал пост премьера с июня по август 2012 года.

Издание указывает, что в таком случае США "не придется иметь дело" с лидером вооруженной оппозиции Ахмедом аш-Шараа, известным по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани.

Аш-Шараа возглавляет захватившую власть в Дамаске группировку "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) - коалицию сирийских исламистов, созданную на базе экстремистской организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).