Путин уверен, что никому не удастся покорить Россию

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Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что правда на стороне России и никому не удастся ее сломить.

"Никому не удастся покорить, сломить Россию. На нашей стороне и правда, и сила оружия, и сила духа", - сказал он, выступая на церемонии вручения золотых звезд Героев России.

Глава государства также подчеркнул, что сплоченность русского народа, единство и воля к победе заложены в национальном характере.

"С какими бы тяжелыми испытаниями ни приходилось сталкиваться нашему Отечеству, ответом всегда становились сплоченность, единство, твердая воля к победе. Это заложено в нашем национальном характере, который передается из поколения в поколение и будет передаваться дальше", - указал он.

Путин вручил медали "Золотая звезда" военнослужащим по случаю Дня Героев Отечества. Церемония состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

В России День Героев Отечества ежегодно празднуется 9 декабря с 2013 года. Дата приурочена к празднику Российской империи - Дню Георгиевских кавалеров, который отмечался с 1769-го по 1917 год.