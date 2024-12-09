МИД Израиля заявил, что присутствие ЦАХАЛ в Сирии является временной мерой безопасности

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Присутствие подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории Сирии является "временной" мерой с целью обеспечения безопасности севера еврейского государства в период неопределенности после падения правительства президента Башара Асада. Об этом заявил глава МИД Израиля Гидеон Саар в ходе пресс-конференции.

По его словам, "единственный интерес, который преследуют власти, это безопасность Израиля и его граждан".

Вместе с тем министр отметил, что для обеспечения безопасности граждан израильские военные атаковали объекты по производству и складированию химического оружия и ракет в Сирии, чтобы они "не оказались в руках радикальных экстремистских группировок".

В воскресенье ЦАХАЛ сообщил о развертывании своих сил в буферной зоне, разделяющей подконтрольные еврейскому государству Голанские высоты и Сирию. По утверждению военных, Израиль не намерен вмешиваться в происходящее в соседней стране.

27 ноября сирийские оппозиционные вооруженные формирования начали масштабное наступление на позиции правительственных сил в провинциях Алеппо и Идлиб. 7 декабря они захватили несколько крупных городов и на следующий день вошли в Дамаск, после чего армейские подразделения были выведены из города. По итогам внутрисирийских переговоров Асад покинул президентский пост и выехал из страны.

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голаны были взяты Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял закон, который в одностороннем порядке провозглашал суверенитет еврейского государства над этой территорией. Резолюцией 497 Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года аннексия была признана недействительной.