DPA: в Киев прибыл кандидат на пост канцлера ФРГ Мерц

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В Киев с необъявленным визитом прибыл кандидат на пост канцлера ФРГ от оппозиционного консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, сообщает агентство DPA.

Как отмечается, Мерц прибыл в украинскую столицу утром на специальном поезде спустя неделю после поездки в Киев действующего главы правительства ФРГ Олафа Шольца (СДПГ). О визите лидера фракции ХДС/ХСС не было объявлено заранее по соображениям безопасности.

По информации газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, Мерц приехал в Киев, чтобы заверить украинскую сторону в том, что фракция ХДС/ХСС твердо стоит на ее стороне. "Мы хотим, чтобы эта ужасная война закончилась как можно быстрее и в Европе был восстановлен мир", - указал политик.

Это второй визит лидера германской оппозиции на Украину после начала спецоперации РФ в феврале 2022 года.