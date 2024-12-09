Хинштейн отправил в отставку правительство Курской области

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отправил правительство региона в отставку. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания.

По словам врио главы региона, из-за ухода в отставку его предшественника, он подписал указ об отставке правительства. "В этой связи все коллеги, знайте, чтo работаете в качестве исполняющих обязанности", - указал он.

Хинштейн уточнил, что до проведения выборов губернатора и формирования нового правительства члены правительства будут в качестве исполняющих обязанности.

Он отметил, что если кто-то чувствует себя не готовым к кризисной системе управления, то он может об этом сообщить и написать заявление, поскольку у каждого человека есть "свoй предел возможностей".

Президент РФ Владимир Путин 5 декабря своим указом назначил Хинштейна врио губернатора Курской области. Занимавший ранее пост губернатора Алексей Смирнов подал заявление о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию.