Трамп: Макрон согласен, что государства НАТО должны "платить по счетам"

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Президент Франции Эмманюэль Макрон согласен с мнением, что государства НАТО должны оплачивать расходы на собственную безопасность по справедливости. Об этом сообщил будущий президент США Дональд Трамп после встречи с французским лидером в Париже.

"Они должны вносить свой вклад по справедливости. Я сказал, что НАТО хороша до тех пор, пока союзники платят по счетам. Макрон согласен со мной", - сказал Трамп в интервью газете New York Post.

По словам американского политика, до его прихода в Белый дом "никто из стран - участниц Североатлантического альянса не делал" надлежащие взносы и только после "его вмешательства" страны НАТО поменяли подход.

В минувшее воскресенье избранный президент Соединенных Штатов заявил, что допускает возможность выхода США из НАТО при невыполнении союзниками финансовых обязательств.

Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года.