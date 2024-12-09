Кобахидзе: МВД Грузии удалось пресечь попытку "майдана" в стране

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МВД Грузии в пятидневный срок удалось нейтрализовать возможности оппозиции по совершению насилия, что помогло пресечь попытку "майдана" в стране. С таким заявлением выступил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе заседания правительства.

"МВД понадобилось ровно пять дней для того, чтобы нейтрализовать ресурс насилия радикальной оппозиции. За эти дни в целом МВД действовало по стандартам выше американского и европейского, и именно так была пресечена попытка "майдана" в нашей стране", - указал он.

Кобахидзе отметил, что после того как оппозиция исчерпала на митингах ресурс "нанесения вреда государству", протестные акции продолжились у парламента Грузии, но они были "без содержания".

Очередная волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у парламента и продолжаются до глубокой ночи. По большей части, особенно в первые дни протеста, они заканчивались тем, что спецназ разгонял демонстрантов с применением спецсредств.

Поводом для протестов стало заявление Кобахидзе о том, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не включать в повестку дня вопрос переговоров о членстве в Евросоюзе и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества.