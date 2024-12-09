Spiegel: в ФРГ приостановили рассмотрение заявок на убежище от сирийцев

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Федеральное ведомство ФРГ по вопросам миграции и беженцев (BAMF) поставило на паузу рассмотрение заявлений сирийских граждан о предоставлении убежища. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает журнал Der Spiegel.

Как отмечается, в связи с недавними событиями в Сирии BAMF в понедельник объявило о прекращении рассмотрения заявлений сирийцев о предоставлении убежища. По словам представителя ведомства, в настоящее время ситуация в Сирии неясная, дальнейшее развитие событий сложно прогнозировать. В этой связи невозможно принимать серьезные решения по поступившим запросам.

Издание уточняет, что это касается 47 270 заявлений о предоставлении убежища от сирийцев, решение по которым еще не принято, в том числе порядка 46 тыс. первоначальных заявок. Однако нынешняя ситуация в Сирии не оказывает влияния на уже вынесенные решения.