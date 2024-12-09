Лукашенко помиловал еще 29 осужденных за преступления экстремистского характера

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 29 лиц, совершивших преступления экстремистского характера. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба главы государства.

"Все они раскаялись в содеянном и обратились с ходатайством о помиловании к президенту. Это 11 женщин и 18 мужчин. В их числе 6 человек моложе 25 лет, 3 пенсионера, 2 инвалида, 15 имеют хронические заболевания", - следует из сообщения.

Уточняется, что МВД республики обеспечит контроль "за законопослушным поведением" указанных граждан.

Ранее уже был помилован ряд заключенных. Лукашенко обращал внимание, что помилование лиц, осужденных за участие в протестах в Белоруссии в 2020 году, связано с гуманитарными соображениями, а не стремлением наладить отношения с Западом.