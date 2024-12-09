Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 200 военных

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 200 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожены 2 танка, 8 боевых бронемашин, 2 автомобиля и 3 миномета", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 39 460 военнослужащих, 234 танка, 171 боевую машину пехоты, 123 бронетранспортера, 1 241 боевую бронемашину, 1 100 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.