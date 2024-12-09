Politico: экс-генсек НАТО мог убедить Трампа в полезности альянса для США

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Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг мог убедить будущего президента США Дональда Трампа в полезности альянса для Вашингтона. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источник в НАТО высокого ранга.

В настоящее время в Североатлантическом альянсе меньше опасений в отношении возможных деструктивных действий избранного американского лидера. Издание обращает внимание, что во время предыдущего президентского срока Трамп пугал союзников по НАТО возможным выходом Соединенных Штатов из альянса и отказом выполнять обязательства по пятой статье, предполагающей взаимную помощь стран - участниц блока в случае нападения. Теперь же он выдвинул на пост госсекретаря сенатора Марка Рубио, который выступил инициатором проекта закона о запрете президенту выходить из НАТО без согласия Сената.

Ранее Трамп не раз подвергал критике деятельность НАТО. В случае победы на ноябрьских выборах он грозил выходом США из альянса, если европейские партнеры не возьмут на себя большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Трамп вступит в должность президента 20 января 2025 года.