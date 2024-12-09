Жители России назвали приемлемый размер пенсии

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Жители России считают приемлемым размер пенсии в 110 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные исследования "Страхового Дома ВСК" сообщает ТАСС.

Согласно результатам исследования, по мнению 35% россиян, нынешнего размера пособия в будущем хватит только на четверть текущих расходов. При этом в начале года аналогичного мнения придерживались 40,5% респондентов.

Как отмечается, в начале 2024 года на сумму 50-100 тыс. рублей рассчитывал каждый второй опрошенный. К концу года этот показатель изменился до каждого третьего участника исследования. В два раза больше российских граждан видят оптимальной пенсию в размере 100-200 тыс. рублей - с 12% в начале года до 25% к концу.

Вместе с тем каждый второй россиянин еще не начал формировать пенсионные сбережения, 32,7% опрошенных не планируют этого делать, свидетельствуют материалы исследования.

Кроме того, 80% соотечественников не планируют встретить старость на родине. 9% опрошенных хотят переехать за рубеж, а 11% еще не задумывались об этом. Около четверти не планирует переезд после завершения трудовой деятельности, столько же желают уехать из города, 23,5% хотели бы перебраться на юг России.

Исследование проводилось методом онлайн опроса среди респондентов 18-55 лет в Москве и городах-миллионниках. Всего в опросе приняли участие 1 000 россиян.