WP: Асад накануне своего свержения отказался от сделки с США

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Бывший президент Сирии Башар Асад перед своим свержением отказался от сделки с США о прекращении Дамаском логистической помощи Ирану в обмен на постепенную отмену американских санкций. Об этом пишет газета The Washington Post, ссылаясь на бывшего сирийского дипломата Бассама Барабанди.

По информации издания, за несколько недель до наступления в Сирии вооруженной оппозиции Вашингтон при посредничестве ОАЭ предлагал Асаду отказаться от предоставления Ирану сирийской территории для снабжения ливанской шиитской организации "Хезболлах". Взамен Соединенные Штаты обещали постепенное снятие санкций в отношении Сирии. Тем не менее бывший президент не согласился на это предложение.

согласно публикации, что более фатальным для Асада стало его нежелание наладить отношения с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, который предлагал нормализовать отношения с Дамаском в обмен на сдерживание курдских формирований и возвращение в страну хотя бы части сирийских беженцев.