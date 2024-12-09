На ФСБ распространили выплаты получившим инвалидность из-за ранения на СВО

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На сотрудников ФСБ, МЧС, Росгвардии и других ведомств, а также волонтеров распространили единовременную выплату в размере 4 млн рублей за инвалидность, полученную в результате ранения в зоне специальной военной операции (СВО). Соответствующий указ президента РФ опубликован на официальном портале правовых актов и вступил в силу.

Так, за получение ранения в зоне СВО выплата составит до 3 млн рублей в зависимости от тяжести. Изменения коснутся тех, кто получил ранения после 12 ноября, инвалидность в результате ранения - после 13 ноября.

До этого аналогичные выплаты касались военнослужащих и сотрудников Росгвардии, имеющих звания полиции.