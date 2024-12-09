Фильм "Приключения Паддингтона 3" вновь стал лидером кинопроката в России и СНГ

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Комедийный фильм режиссера Дагала Уилсона "Приключения Паддингтона 3" вновь возглавил кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за прошедшие выходные 144,8 млн рублей. Соответствующие данные приводит портал kinobusiness.com за период с 5 по 8 декабря.

Картина продолжает рассказывать о приключениях медвежонка Паддингтона. На этот раз он вместе с семейством Браунов отправился на свою родину, к тетушке Люси - в Перу. Главные роли в фильме сыграли Бен Уишоу, Оливия Колман, Эмили Мортимер, Антонио Бандерас, Имелда Стонтон, Джим Бродбент, Хью Бонневилль, Амит Шах и Джули Уолтерс.

На втором месте расположилась российская новогодняя комедия "Звезды в Сибири", собрав 72,5 млн рублей за выходные. Эпизодические роли в картине исполнили Дмитрий Маликов, Клава Кока, Сергей Светлаков, Дмитрий Брекоткин, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова.

Третьим стал мультфильм "Маша и Медведь в кино: Парк чудес", собравший 48,4 млн рублей за минувшие выходные. Персонажей озвучили Юлия Зуникова, Валерия Шевченко, Борис Кутневич, Прохор Чеховской, Тимофей Смирнов и Денис Некрасов.

Мультфильм "Моана 2", просмотр которого недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, оказался на второй строчке в странах СНГ, собрав 139,3 млн рублей. Героев озвучили Дуэйн Джонсон, Аулии Кравальо, Алан Тьюдик, Рэйчел Хаус, Николь Шерзингер и другие.