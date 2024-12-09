Арабист Онтиков: борьба за власть между победителями может резко обострить ситуацию в Сирии

Страны, рассчитывающие на мирную смену власти в Сирии, должны будут рассмотреть возможность исключения ряда вооруженных оппозиционных формирований, захвативших власть в Дамаске, из списка террористических организаций. Такое мнение выразил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен в интервью газете Financial Times (FT).

"На местах сложились новые реалии. Конечно, в них участвует множество вооруженных формирований, и "Хайат Тахрир аш-Шам" (ХТШ, запрещена в РФ), очевидно, является одной из них. Мы никак не можем исключить работу с ними", - отметил эмиссар ООН. Ранее Педерсен сообщал о возможности исключения ХТШ из списка террористических организаций в соответствии с установленной процедурой.

По его словам, возможное исключение некоторых формирований вооруженной оппозиции из списков запрещенных организаций будет зависеть от их действий на местах, а также от того, готовы ли они быть "инклюзивными" в новом правительстве.

Ранее в США и Великобритании заявили, что рассмотрят вопрос пересмотра статуса сирийской исламистской группировки "Хайат Тахрир аш-Шам", которая числится в списке запрещенных организаций.

Межу тем востоковед-арабист Андрей Онтиков считает, что «вероятность возникновения в Сирии исламского государства радикального толка не нулевая. Но тут вопрос - насколько радикального? Потому, что если посмотреть на путь Мухаммеда Аль-Джулани, который всем руководил и является главным политическим оппонентом Асада, то у него был интересный путь. Вначале он был в ИГИЛ (запрещена в РФ как террористическая организация), а потом он присоединился к Аль -Каеде (запрещена в РФ как террористическая организация). А потом и от Аль-Каеды откололся. То есть такой по крайне мере внешний отход от радикализма у него прослеживается. И если посмотреть на те шаги, которые он делает в Сирии, то на данном этапе он далек от того, чтобы устраивать политическую люстрацию. Поэтому надо посмотреть, как будет развиваться ситуация, но проблема мне кажется в другом. Те группировки, которые захватили сейчас власть в Сирии, могут между собой перегрызться. Это было видно на примере взятия Идлиба, где периодически вспыхивали столкновения между группировками. Поэтому проблема для Сирии именно в этом. Исламистские группировки сейчас начнут делить власть, а там где власть, там и конфликты возникают. А учитывая общий хаос, на горизонте может замаячить общая деградация ситуации в Сирии, по примеру того, что все видят в Ливии. Ливия до сих пор разделена на две части».

ПО мнению эксперта, «в связи таким развитием событий другим странам придется усиливать меры безопасности на границах с Сирией. Поэтому если обстановка в Сирии будет деградировать, то другим государствам что-то нужно будет с этим делать. А пока все арабские страны будут наблюдать за происходящим в Сирии потому, что ситуация может как стабилизироваться, так и пойти в такой разнос, что мало не покажется».