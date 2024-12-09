Политолог Коктыш: Трамп не намерен платить за Украину

7 декабря в Париже состоялась встреча Зеленского, Макрона и Трампа. 8 декабря Трамп заявил, что Украина хотела бы заключить с Россией соглашение об урегулировании конфликта, и призвал к немедленному прекращению огня и началу мирных переговоров. Однако Зеленский призыв Трампа отверг.

Доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш отмечает в этой связи, что, «если президент Трамп что-то заявляет, и это не расходится с его предыдущими обещаниями, то это естественно его позиция. Другой вопрос, что сторона, которая отрицает переговоры – это украинская сторона. В этом плане призыв к переговорам и началу мирного процесса, это было резонное движение со стороны Трампа, но Зеленский по сути отверг это предложение».

По словам эксперта, «что касается того, что можно ли ожидать от администрации Трампа более конкретных шагов на украинском направлении, то вопрос, дать денег Украине или не дать, это будет конкретное действие, и Трамп уже анонсировал конкретное сокращение финансирования в любом случае. То есть понятно, что в этом плане Трамп не намерен платить за Украину. Будет ли он говорить о ее продаже России, это отдельный вопрос, пока таких сигналов нет, но их нельзя исключать. В любом случае более конкретные действия мы увидим после официального вступления в должность Трампа».